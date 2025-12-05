Met Madou en Jaecques zijn er zo twee bestuurders die beide Raad van Besturen (Pro League en KBVB) combineren. De afstemming tussen beide organisaties zou zo optimaal moeten kunnen zijn. De Raad van Bestuur van de KBVB bestaat uit tien leden: vier vertegenwoordigers van profclubs, vier leden uit het amateurvoetbal en twee onafhankelijken.

Voor de 43-jarige Madou, die sinds december 2023 CEO van Club Brugge is, is het een terugkeer bij de Voetbalbond. Hij was er eerder tussen 2011 en 2016 actief als directeur media & communicatie en business directeur.