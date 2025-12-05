Bob Madou, de CEO van Club Brugge, is door de Raad van Bestuur van de Pro League verkozen als nieuw lid van de Raad van Bestuur van de Belgische voetbalbond (KBVB). Dat nieuws maakte de Pro League woensdag bekend. Madou zal in de toekomst, samen met Sven Jaecques, Pierre François en Frank Lagast, de CEO's van respectievelijk Antwerp, Standard en KV Mechelen, het profvoetbal vertegenwoordigen binnen de bondsmuren.
Met Madou en Jaecques zijn er zo twee bestuurders die beide Raad van Besturen (Pro League en KBVB) combineren. De afstemming tussen beide organisaties zou zo optimaal moeten kunnen zijn. De Raad van Bestuur van de KBVB bestaat uit tien leden: vier vertegenwoordigers van profclubs, vier leden uit het amateurvoetbal en twee onafhankelijken.
Voor de 43-jarige Madou, die sinds december 2023 CEO van Club Brugge is, is het een terugkeer bij de Voetbalbond. Hij was er eerder tussen 2011 en 2016 actief als directeur media & communicatie en business directeur.