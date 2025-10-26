Club nam in de beginfase weinig verrassend het meeste initiatief en vond op het kwartier zijn eerste doelpunt van de avond. Na een snelle omschakeling legde Carlos Forbs de bal goed achteruit naar Nicolo Tresoldi, die eigenlijk te slap en te centraal inschoot, maar Guillaume Dietsch was al richting de rechterhoek gedoken, waardoor het gekraakte schot in doel eindigde.

De Franse Dender-doelman beleefde niet zijn beste avond, want dik tien minuten later liet hij zich opnieuw verrassen op het weliswaar harde schot van Christos Tzolis in de korte hoek: 2-0. Dender kon daar enkel pogingen van Marsoni Sambu en David Toshevski tegenoverstellen, maar Nordin Jackers hield zijn netten schoon.

Ook in de tweede helft werd Dietsch op de proef gesteld. De goalie zag de knal van Romeo Vermant vanuit een scherpe hoek op de deklat uiteenspatten en hield Tzolis enkele minuten later van de 3-0. Club haalde nadien de voet wat meer van het gaspedaal en slikte in de blessuretijd nog de aansluitingstreffer van Mohamed Berte (90.+1), maar trok de zege wel over de streep.

Dankzij de overwinning blijft Club Brugge in het klassement met 29 punten in het spoor van leider Union Sint-Gillis (32 ptn).