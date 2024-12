Club Brugge zag zijn dominantie in het wedstrijdbegin na dertien minuten omgezet worden in een voorsprong in het Patrostadion. Christos Tzolis bediende Casper Nielsen, die diep was gegaan op rechts en vanuit een schuine hoek de 0-1 op het scorebord zette.

Enkele minuten later eiste de Brugse gelegenheidsdoelman Nordin Jackers, de vervanger van Simon Mignolet, een dubbele hoofdrol op. Eerst schudde hij tot twee keer toe een geweldige save uit de mouwen op een kopbal van Bammens, maar niet veel later ging hij aan het klungelen bij het uitverdedigen en was het voormalig Cercle-speler Lukas Van Eenoo die van dichtbij de gelijkmaker in een leeg doel mocht leggen: 1-1.