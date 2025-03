Lampaert en Merlier hebben in de selectie het gezelschap van Ayco Bastiaens, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe, Jordi Warlop en van de Amerikaan Luke Lamperti. Die laatste kwam na wat kwaaltjes pas in Nokere Koerse een eerste keer in competitie en pakte meteen een derde plaats in Nokere. Afgelopen vrijdag deed hij met een tweede plaats in de Bredene-Koksijde Classic nog beter.

"We starten met een heel goed team en hebben vertrouwen in onze kansen om mee te strijden voor de overwinning", zegt sportdirecteur Iljo Keisse. "De wind kan in de poldervlakte De Moeren een bepalende rol spelen, maar op dit moment laten de weersvoorspellingen uitschijnen dat we een vrij rustige dag zullen krijgen. Dat maakt het ideaal voor een massasprint. Er staan veel sterke snelle mannen aan de start, maar we kijken uit naar deze uitdaging."