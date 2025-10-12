De eerste helft begon meteen verschroeiend met Akimoto, die Jackers na nog geen minuut tot een goede beenredding dwong. Club had het niet onder de markt tegen een zichtbaar gemotiveerd OHL. Na negen minuten liet ook blauw-zwart zich een eerste keer zien met een knal van Christos Tzolis, maar het schot van de Griek zoefde over. Even later stak de thuisploeg opnieuw zijn neus aan het venster: Siebe Schrijvers werkte te zwak af na een heerlijke bal van Maziz. Op het halfuur bracht Hans Vanaken de bezoekers ei zo na op voorsprong met een goed schot dat rakelings naast zoefde. De partij bleef tot aan de rust goed op en neer gaan.

In de tweede helft probeerde Club Brugge de partij naar zich toe te trekken, wat al snel resulteerde in een goeie dubbele kans. Tobe Leysen duwde een verdwaalde bal over zijn kooi. Op de daaropvolgende corner raakte ook Tresoldi aan de tweede paal niet voorbij de Leuvense goalie. Grote kansen bleven nadien uit voor blauw-zwart, maar in het slotkwartier vonden de Bruggelingen uiteindelijk toch de bevrijdende 0-1 via Tzolis, die na een val van Diakhon in de zestien de bal kurkdroog tegen de netten knalde. De bezoekers speelden de wedstrijd nadien uit.

Club Brugge (23 ptn) komt door de zege voorlopig opnieuw op gelijke hoogte met Union aan kop van het klassement.