De flankaanvaller kwam in 2015 naar Club en trad in januari 2023 toe tot de A-kern. Hij maakte zijn debuut bij de hoofdmacht op 18 maart 2023 in de verloren uitwedstrijd bij KV Kortrijk (1-0).

Afgelopen seizoen viel grotendeels in het water wegens een gescheurde knieband. Talbi speelde voorts vooral bij Club NXT in de Challenger Pro League.