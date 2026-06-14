32°C
Aanmelden
Sport
Brugge

Char­les Van­hout­te ruilt Nice voor Feyenoord

Charles Vanhoutte

Feyenoord heeft zich vrijdag versterkt met middenvelder Charles Vanhoutte. De komst van de 27-jarige Bruggeling van OGC Nice hing al enige tijd in de lucht. Het is de eerste aankoop van deze maand voor de nieuwe technisch directeur Dévy Rigaux.

Vanhoutte zette in Rotterdam zijn handtekening onder een contract tot 2030. "Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur", zegt Vanhoutte op de website van zijn nieuwe werkgever. "Feyenoord is een prachtige club om voor te gaan spelen. Natuurlijk vanwege het sportieve aspect, waarin meedoen om de nationale prijzen en deelname aan de Champions League centraal staan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Eerder kwam de middenvelder onder meer uit voor Cercle Brugge en Union Sint-Gillis, waarmee hij in 2025 kampioen werd. Dat jaar werd Vanhoutte voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Voorlopig bleef het bij één cap tegen Kazachstan, in september.

Belga
Charles Vanhoutte

Meest gelezen

Justine Ghekiere
Sport

Uniek aanzoek: wielerkampioene Justine Ghekiere vraagt vriendin ten huwelijk op Mont Ventoux
Belgische en Egyptische supporters kijken samen uit naar WK-match in Egyptisch hotel van Waregemnaar Christophe
Nieuws
Update

Waregemse hoteleigenaar in Egypte zet alles klaar voor Duivels duel: “België of Egypte, het leeft hier enorm”
Foto Aspiranten
Sport

Ouders Giovanni en Matthias organiseren wielerwedstrijd in Hulste op amper 14 dagen tijd

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

DIAZ Arena

Union Sint-Gillis wijkt voor Europese voorrondes uit naar Oostende
Ruddervoorde 2026

Volg de Sint-Elooisprijs live bij Focus-WTV
Jeline Vandromme

Jeline Vandromme stoot door naar kwartfinales op WTA Figueira Da Foz
Tim Merlier Baloise Belgium

Tim Merlier heeft snelste benen in Knokke-Heist
Lazare Amani

Oude bekende Lazare Amani is eerste zomertransfer van Cercle Brugge
Eerste speeldag 2627

Club Brugge - KV Kortrijk is de opener van het nieuwe seizoen
Aanmelden