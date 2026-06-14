Vanhoutte zette in Rotterdam zijn handtekening onder een contract tot 2030. "Ik heb ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur", zegt Vanhoutte op de website van zijn nieuwe werkgever. "Feyenoord is een prachtige club om voor te gaan spelen. Natuurlijk vanwege het sportieve aspect, waarin meedoen om de nationale prijzen en deelname aan de Champions League centraal staan. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Eerder kwam de middenvelder onder meer uit voor Cercle Brugge en Union Sint-Gillis, waarmee hij in 2025 kampioen werd. Dat jaar werd Vanhoutte voor het eerst opgeroepen voor de Rode Duivels. Voorlopig bleef het bij één cap tegen Kazachstan, in september.