Sportieve situatie

Club staat in de Jupiler Pro League op de derde plaats met 50 punten uit 25 wedstrijden, achter leider Union Sint-Gillis (53 punten) en revelatie Sint-Truiden (51 punten). De formatie van Ivan Leko won zondag de derby bij Cercle met 1-2.



In La Liga staan de Rojiblancos na 24 speeldagen op de vierde plaats met 45 punten, ver achter Real Madrid (60 punten) en FC Barcelona (58 punten) op de twee eerste plaatsen. Atlético wisselt momenteel hoogtes met laagtes af: in de competitie verloor het de voorbije week van Betis (0-1) en zondag stevig van laagvlieger Rayo Vallecano (3-0), maar tussendoor vernederde het Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey (4-0).

