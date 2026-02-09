7°C
Cham­pi­ons Lea­gue: Club Brug­ge staat woens­dag in heen­du­el tus­sen­ron­de in Jan Brey­del tegen­over Atlé­ti­co Madrid

Club Brugge

Club Brugge neemt het woensdagavond om 21 uur in het eigen Jan Breydelstadion in de tussenronde van de Champions League op tegen het Spaanse Atlético Madrid. De winnaar plaatst zich voor de achtste finales.

Blauw-zwart kwalificeerde zich eind januari voor de tussenronde dankzij een negentiende plaats en tien punten in de competitiefase. Atlético werd daarin veertiende met dertien punten. Het team van Diego Simeone won onder meer met 3-1 van Union Sint-Gillis.

Sportieve situatie

Club staat in de Jupiler Pro League op de derde plaats met 50 punten uit 25 wedstrijden, achter leider Union Sint-Gillis (53 punten) en revelatie Sint-Truiden (51 punten). De formatie van Ivan Leko won zondag de derby bij Cercle met 1-2.

In La Liga staan de Rojiblancos na 24 speeldagen op de vierde plaats met 45 punten, ver achter Real Madrid (60 punten) en FC Barcelona (58 punten) op de twee eerste plaatsen. Atlético wisselt momenteel hoogtes met laagtes af: in de competitie verloor het de voorbije week van Betis (0-1) en zondag stevig van laagvlieger Rayo Vallecano (3-0), maar tussendoor vernederde het Barcelona in de halve finales van de Copa del Rey (4-0).

De terugwedstrijd volgt volgende week dinsdag (24 februari om 18u45) in het Estadio Metropolitano in Madrid. De winnaar bekampt in de achtste finales Liverpool of Tottenham.

Club Brugge Champions League

