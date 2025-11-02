Champions League: Club Brugge houdt FC Barcelona op een gelijkspel in spektakelmatch
Club Brugge heeft een punt thuisgehouden tegen grootmacht FC Barcelona op de vierde speeldag van de competitiefase van de Champions League. In een spektakelwedstrijd op Jan Breydel werd het 3-3. Carlos Forbs was de grote ster van de avond met twee goals en een assist. Club kwam drie keer op voorsprong, maar kon de zege niet over de streep trekken.
Club begon als een wervelwind aan de partij. Een kwieke Tzolis zette Barcelona-doelman Szczesny meteen aan het werk met een schuiver. Blauw-zwart speelde op een golf van enthousiasme en werd na zes minuten beloond voor zijn inzet. Forbs glipte op rechts door de buitenspelval. De Portugees speelde zijn snelheid uit en bleef ook goed kijken. Hij vond voor doel Tresoldi, die maar binnen te schuiven had. 1-0, het Jan Breydelstadion barstte een eerste keer uit zijn voegen.
Lang kon Club niet genieten van zijn voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer stond het weer gelijk. Een bedrijvige Fermin Lopez vond voor doel Ferran Torres, die subtiel Jackers vloerde, 1-1. De bezoekers namen even helemaal over en een schot van Rashford zeilde maar nipt over het Club-doel.
Barcelona monopoliseerde de bal, Club loerde op een opening. En die kwam er na 17 minuten. Een razendsnelle tegenaanval ging via Vanaken en Tzolis tot bij uitblinker Forbs. Die spurtte alleen op doel af en liet Szczesny kansloos met een gekruist schot, 2-1. Club had zowaar opnieuw de leiding te pakken.
De reactie van Barcelona kwam er even voor het halfuur met een schot van Koundé, dat via de lat over doel scheerde. Torres kon op slag van rust een knappe dieptepass van goudhaantje Yamal niet afronden. Club ging met een voorsprong de rust in.
Na de pauze was het eerste gevaar opnieuw van Club. Een goed opgerukte Seys vond Szczesny op zijn weg. Aan de overzijde stond Jackers een doelpunt van Yamal in de weg. Het initiatief en balbezit kwam opnieuw helemaal bij de Spaanse kampioen te liggen.
Op het uur was dan het moment van Lamine Yamal gekomen. De Barça-vedette ging in een flits voorbij Tzolis en Onyedika, kreeg de bal vervolgens terug van Lopez en legde hem voorbij Jackers in de verste hoek, 2-2. Een moment van onversneden klasse van de tienerster.
Club bleek niet van slag. Forbs miste eerst nog een uitgelezen kans op een derde treffer, maar bleef niet bij de pakken zitten. Vanaken vond de buitenspeler nog maar eens in de diepte en dit keer vloerde hij Szczesny wel. 3-2, Club stond een derde keer op voorsprong tegen FC Barcelona, dat verdedigend enorme moeilijkheden kende.
Forbs bleef een gesel voor de bezoekende defensie en leek Club twintig minuten voor tijd een strafschop te bezorgen. Balde raakte de Portugees in de zestien, ref Taylor wees naar de stip, maar kwam op aangeven van de VAR terug op zijn beslissing.
Barcelona legde zich niet neer bij de nederlaag en bleef druk zetten op de Brugse defensie. Dertien minuten voor tijd kwamen de bezoekers een derde keer weer langszij. Een schot van Yamal week ongelukkig af op Tzolis, 3-3.
In het absolute slot leek Club toch nog de overwinning naar zich toe te trekken. Invaller Vermant snoepte met een tackle in de zestien de bal af van Szczesny en werkte voor een leeg doel af. Taylor keurde de treffer in eerste instantie goed, maar opnieuw kwam de VAR tussen voor een fout van Vermant. Een absolute stuntzege bleef uit. Dat belette Jan Breydel niet om de thuisploeg met een daverend applaus de kleedkamers in te sturen. De bezoekers kregen een striemend fluitconcert. Eindstand: 3-3.
Lissabon
Met vier punten na evenveel matchen is blauw-zwart in de tussenstand 22ste. De top 24 en kwalificatie voor de tussenronde is het grote doel van Club. Op de volgende speeldag, op woensdag 26 november, neemt Club Brugge het in Lissabon op tegen Sporting.