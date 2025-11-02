Club begon als een wervelwind aan de partij. Een kwieke Tzolis zette Barcelona-doelman Szczesny meteen aan het werk met een schuiver. Blauw-zwart speelde op een golf van enthousiasme en werd na zes minuten beloond voor zijn inzet. Forbs glipte op rechts door de buitenspelval. De Portugees speelde zijn snelheid uit en bleef ook goed kijken. Hij vond voor doel Tresoldi, die maar binnen te schuiven had. 1-0, het Jan Breydelstadion barstte een eerste keer uit zijn voegen.

Lang kon Club niet genieten van zijn voorsprong. Twee minuten na de openingstreffer stond het weer gelijk. Een bedrijvige Fermin Lopez vond voor doel Ferran Torres, die subtiel Jackers vloerde, 1-1. De bezoekers namen even helemaal over en een schot van Rashford zeilde maar nipt over het Club-doel.

Barcelona monopoliseerde de bal, Club loerde op een opening. En die kwam er na 17 minuten. Een razendsnelle tegenaanval ging via Vanaken en Tzolis tot bij uitblinker Forbs. Die spurtte alleen op doel af en liet Szczesny kansloos met een gekruist schot, 2-1. Club had zowaar opnieuw de leiding te pakken.

De reactie van Barcelona kwam er even voor het halfuur met een schot van Koundé, dat via de lat over doel scheerde. Torres kon op slag van rust een knappe dieptepass van goudhaantje Yamal niet afronden. Club ging met een voorsprong de rust in.