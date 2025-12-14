Zonder de geblesseerden Simon Buysse en Haris Bratanovic kon de Belgische kampioen de schade in het eerste kwart nog tot 18-16 beperken, maar bij de rust stond er 44-33 op het bord. In het derde kwart (23-15) diepte Mersin de kloof verder uit, waarna het in het vierde de teugels liet vieren (17-28). Silas Melson en Noam Yaacov (9 assists) waren met negentien punten de productiefste Oostendenaars, voor Mersin nette Ronald March Jr er dertig.