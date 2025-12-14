12°C
Cham­pi­ons Lea­gue bas­ket­bal : Oos­ten­de kan eer niet red­den in Mersin

Bcojuist

Foto BCO via Facebook

Op de zesde en laatste speeldag in groep G van de Champions League heeft Oostende woensdag een zesde nederlaag geleden. In het Turkse Mersin werd het 84-76.

Zonder de geblesseerden Simon Buysse en Haris Bratanovic kon de Belgische kampioen de schade in het eerste kwart nog tot 18-16 beperken, maar bij de rust stond er 44-33 op het bord. In het derde kwart (23-15) diepte Mersin de kloof verder uit, waarna het in het vierde de teugels liet vieren (17-28). Silas Melson en Noam Yaacov (9 assists) waren met negentien punten de productiefste Oostendenaars, voor Mersin nette Ronald March Jr er dertig.

Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
BC Oostende

