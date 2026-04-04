Cham­pi­ons Lea­gue bas­ket U18 : Young­sters van Oos­ten­de plaat­sen zich voor hal­ve finales

Basket

De min 18-jarigen van Oostende hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van de Youth Champions League basket. In het Bosnische Laktasi wonnen de jonge Belgen ook hun tweede en laatste groepswedstrijd van het Bosnische KK Borac Banja Luka met 81-51.

Tim Waerniers kroonde zich voor Oostende tot topschutter van de partij met 18 punten. Ook Julian Dewinter (11 ptn) en Robbe Keppens (10 ptn) rondden de kaap van de tien rozen. De youngsters van Oostende, vorig jaar verliezend finalist, wonnen dinsdag al hun eerste poulewedstrijd tegen het Turkse Nymburk met 55-79 en stoten zo als groepswinnaar door naar de halve finales, die zaterdag op het programma staan. De finale volgt zondag.

Aan de vierde editie van de Youth Champions League nemen in totaal twaalf teams deel. KK Igokea, in 2023 winnaar van de eerste editie, is de gastclub. Het Litouwse Rytas Vilnius, vorig jaar in de finale met 109-76 te sterk voor Oostende, gaat voor een derde titel op rij. Het Tsjechische Nymburk, het Israëlische Bnei Herzliya, de Turkse clubs Galatasaray en Tofas Bursa, het Spaanse Gran Canaria, het Azerbeidzjaanse Sabah en de Duitse clubs Oldenburg, Ludwigsburg en Bonn zijn ook van de partij. De teams worden over vier groepen van drie verdeeld. De groepswinnaars spelen de halve finales, de nummers twee en drie zijn veroordeeld tot klassementswedstrijden.

Belga

