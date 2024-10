De kustploeg nam in het Turkse Aliaga nochtans een prima start en leidde na het eerste kwart met 21-25. Maar het team van coach Dario Gjergja kon die voorsprong niet vasthouden en zag de Turken nog voor de pauze langszijkomen (42-41). In het derde kwart liep de thuisploeg licht uit (15-13). Oostende leek in het laatste kwart opnieuw de bovenhand te nemen, maar gaf de zege in de laatste vijf minuten toch nog uit handen.