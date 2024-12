Het team van coach Dario Gjergja was na twee zeges en drie nederlagen in poule B wel al zeker van een plaats in de play-ins. Daarin staan de nummers twee en drie van de acht groepen in januari tegenover elkaar in een best of three. Oostende treft de nummer twee van groep A, die woensdag wordt beslist. De winnaars, met Malaga in de poule van Oostende, mogen zich begin 2025 meteen opmaken voor de achtste finales. De nummers vier (het Poolse King Szczecin in groep B) zijn uitgebekerd.