Cercle heeft zich ook verzekerd van de diensten van Beni Mpanzu. De Belgische linksachter maakt de overstap van Lierse. Mpanzu zette zijn handtekening onder een contract tot 2028, met optie op nog een seizoen.Bij “De Pallieters” speelde Mpanzu dit seizoen 9 wedstrijden, waar hij tot 2 doelpunten en 2 assists kwam.

Mpanzu is een linksvoetige verdediger die vooral als linker wingback maar ook als linker centrale verdediger uit de voeten kan. Hij kiest bij Cercle voor het rugnummer 14.

Rembert Vromant, Technisch Directeur: “Beni is een jonge Belgische speler met heel veel potentieel die zich in recordtijd heeft gemanifesteerd in de Challenger Pro League dit seizoen. Hij is een aanvallend ingestelde verdediger die met zijn atletisch vermogen heel goed binnen de spelfilosofie van Cercle past. De transfer van Beni was een interessante opportuniteit die we niet konden laten liggen. Het is de bedoeling dat hij zich in de nabije toekomst kan ontwikkelen tot een vaste waarde binnen onze A-kern.”