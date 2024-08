Cercle was niet monddood, kreeg ook kansen om te scoren. De bezoekers beschikten evenwel niet over dezelfde efficiëntie als de Noorse thuisploeg. Ouattara kopte op de lat, Denkey kreeg een rebound niet in doel en aanvoerder Somers zag in de tweede helft een poging van de lijn gekeerd.

Als Cercle zich alsnog weet te ontdoen van Molde, wacht in de play-offs een confrontatie met het Kroatische HNK Rijeka of het Zweedse IF Elfsborg. Bij verlies tegen Molde wordt Cercle nog opgevist in de play-offs van de Conference League.