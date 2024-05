Antwerp is nog niet bekomen van de opdoffer in de bekerfinale. De Great Old verloor zondag op de Bosuil op de achtste speeldag van de Champions' Play-offs met 1-2 van Cercle Brugge en mag zo goed als zeker een kruis maken over Europees voetbal volgend seizoen. De uittredende landskampioen staat nu zesde met 29 punten, op vijf punten van het nummer vijf Racing Genk (34 ptn). Cercle wipt met 36 punten over de Limburgers naar plek vier.