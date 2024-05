Voor het eerste fluitsignaal klonk één minuut lang applaus voor ex-burgemeester Patrick Moenaert, die eerder deze week overleed. Op het veld zorgden Gustaf Nilsson (28.) en Alessio Castro-Montes (50.) voor de bezoekende goals. Tussendoor scoorde Felipe Augusto (32.) voor Cercle Brugge.

De partij in het Jan Breydelstadion begon met kansen aan beide zijden. Moris moest na vijf minuten een eerste keer in actie komen op een schotje van Daland. De reactie van Union kwam er via Amoura. Die tikte op aangeven van Puertas naast. De partij had een goal nodig en die kwam er ook net voor het halfuur. Amoura vond voor doel spitsbroeder Nilsson en die tikte raak, 0-1. Cercle baalde, maar ging meteen in de achtervolging. Felipe Augusto vlamde de bal heerlijk tegen de netten, maar ref De Cremer keurde het doelpunt in eerste instantie af voor voorafgaand handspel van Lemaréchal. Op aangeven van de VAR werd de goal toch goedgekeurd, 1-1. Beide ploegen gingen met een gelijke stand de kleedkamers in.