Zowel Onur Cinel als Michiel Jonckheere gaven - al dan niet met de matchen tegen La Louvière en Beerschot van komend weekend in gedachten - kansen aan wat spelers die normaal niet de basiself halen. Zo bleven bij Cercle Van Der Bruggen, Diop, Utkus en Minda op de bank. Bij KVK kregen Challouk, Hurtevent, Fofana en Liam De Smet speelminuten in de basis. Ook de 'bekerdoelmannen' Warleson en De Vlaeminck stonden onder de lat.

Cercle begon met duidelijk veldoverwicht. Agyekum viseerde na zeven minuten het zijnet. De Mexicaan Jurado had zelfs na dertig seconden al kunnen scoren. De derde kans was wel raak. Nog binnen het kwartier. Opnieuw via Jurado die z'n speelkansen benutte. Na een vlotte combinatie met Ngoura legde hij de 1-0 overhoeks naast De Vlaeminck tegen het net.

Het tweede kwartier bracht vooral middenveldvoetbal. KVK kwam wel geleidelijk aan meer in het stuk voor. Het kon een paar hoekschoppen versieren en na het halfuur een schot uit de tweede lijn van Van Landschoot. Zonder gevaar evenwel. Tot Cercle nog eens kwam dreigen. Ravych kopte een hoekschop van dichtbij naast.

Ook na die kans waren het vooral de bezoekers die de bal hadden, zonder echt te kunnen prikken. Cercle leek af te wachten om uit te breken wanneer dat kon. Zo bleef het 1-0 halfweg.