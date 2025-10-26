14°C
Brugge

Cer­cle leidt half­weg een­vou­dig tegen KV Kort­rijk: 1 – 0

Cercle - KVK Beker

Eén puur West-Vlaams duel in de zestiende finales van de Croky Cup: Cercle Brugge, middenmoter in 1A, tegen KV Kortrijk dat meedraait aan de kop van het klassement in 1B. In een kansarme eerste helft leidt Cercle halfweg met 1-0.

Al gauw 1-0 via Jurado

Zowel Onur Cinel als Michiel Jonckheere gaven - al dan niet met de matchen tegen La Louvière en Beerschot van komend weekend in gedachten - kansen aan wat spelers die normaal niet de basiself halen. Zo bleven bij Cercle Van Der Bruggen, Diop, Utkus en Minda op de bank. Bij KVK kregen Challouk, Hurtevent, Fofana en Liam De Smet speelminuten in de basis. Ook de 'bekerdoelmannen' Warleson en De Vlaeminck stonden onder de lat.

Cercle begon met duidelijk veldoverwicht. Agyekum viseerde na zeven minuten het zijnet. De Mexicaan Jurado had zelfs na dertig seconden al kunnen scoren. De derde kans was wel raak. Nog binnen het kwartier. Opnieuw via Jurado die z'n speelkansen benutte. Na een vlotte combinatie met Ngoura legde hij de 1-0 overhoeks naast De Vlaeminck tegen het net.

Het tweede kwartier bracht vooral middenveldvoetbal. KVK kwam wel geleidelijk aan meer in het stuk voor. Het kon een paar hoekschoppen versieren en na het halfuur een schot uit de tweede lijn van Van Landschoot. Zonder gevaar evenwel. Tot Cercle nog eens kwam dreigen. Ravych kopte een hoekschop van dichtbij naast.

Ook na die kans waren het vooral de bezoekers die de bal hadden, zonder echt te kunnen prikken. Cercle leek af te wachten om uit te breken wanneer dat kon. Zo bleef het 1-0 halfweg.

Bart Coopman

Bart Coopman
KV Kortrijk Cercle Brugge

E3 saxo Classic - 2025
Sport

Dan toch: E3 Saxo Classic blijft trouw aan Harelbeke voor start en finish tot 2031
Laatste Bolletra
Sport

Afscheid van de bolletra in Izegem: decennialange volkssport verdwijnt
Telegeleide wagens Zwevegem
Sport

Miniatuurraces in Otegem: supersnel spektakel met telegeleide wagens

