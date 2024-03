Na een studieronde zette Alan Minda Cercle, zonder de geschorste topschutter Kevin Denkey, na een doorschietende bal op voorsprong. Met de rust in zicht ontplofte de match in een voor de rest uitgeregend Jan Breydelstadion. Kerim Mrabti zorgde voor de gelijkmaker, waarna Filipe Augusto de thuisploeg enkele minuten later opnieuw de voorsprong bezorgde. Maar via Geoffry Hairemans, die KVM weer langszij bracht, stond het bij de rust 2-2.