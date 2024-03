Terwijl Club Brugge het dit seizoen moeilijk heeft, vergaat het buur Cercle een heel stuk beter. Een ticket voor de Champions play-offs is de kers op de taart. "Een machtig seizoen hé, dit jaar. Van de eerste tot de laatste match, het was spannend," zegt supporter Danny Thomas.

Ook Cercle-boegbeeld Jules Verriest blinkt van trots als hij over de straffe prestaties van zijn ‘Cercletje’ vertelt. "Dat is een heel grote prestatie. In die zin, als je ziet wat er jaarlijks gebeurt en wat er komt van spelers en wat er jaarlijks weggaat van spelers: dat is een beetje vergelijkbaar met Union bijvoorbeeld. "Ik kom 70 jaar op Cercle, ik leef in de wolken natuurlijk hé."