LASK toonde in een flauwe openingsfase het meeste initiatief, maar kon pas na twintig minuten gevaarlijk zijn, toen Valon Berisha doelman Maxime Delanghe op zijn weg vond. Een onmondig Cercle kon lange tijd niets klaarmaken, maar kwam in het slot van de eerst helft wel beter in de wedstrijd, zo pakte Thibo Somers uit met een gevaarlijke kopbal. Op slag van rust moesten de Bruggelingen met een man minder verder, toen Denkey een streng tweede gele karton voor de neus geschoven kreeg omdat hij met de hand het gezicht van een tegenstander raakte in een duel.