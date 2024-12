"We wilden deze wedstrijd winnen", stak Feldhofer van wal op het persmoment in de catacomben van het Brugse stadion. "Onze tegenstander had veel kwaliteiten en het was een evenwichtige wedstrijd. De tweede helft was eerder in ons voordeel, vond ik. We kregen enkele mooie kansen, die we niet benutten. Het werd een thriller tot de laatste seconde, die op 1-1 eindigde. Gelukkig volstond dat voor ons voor een plaats in de top acht."

Feldhofer hield in het absolute slot met de meer dan vierduizend Cercle-fans in de tribunes mee de adem in bij een laatste kans voor Basaksehir, maar doelman Maxime Delanghe stond pal. "Maxime hield ons met een ongelooflijke save recht in de slotseconde. Heel sterk keeperswerk. We hadden eigenlijk op dat moment al een tweede maal moeten gescoord hebben, dat is misschien nog een werkpuntje naar de toekomst", aldus de T1