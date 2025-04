Uitblinker Bertaccini bezegelde de nederlaag van Cercle Brugge met twee doelpunten. Na een rustige openingsfase in een zonovergoten Stayen was de topschutter na een kwartier voor het eerst gevaarlijk voor de Kanaries, maar Cercle-verdediger Ravych kon de bal nog net van de lijn halen.

Twee minuten later trof de Truiense spits wel raak door goed positie te kiezen en de bal mooi weg te leggen in de rechterhoek. Net toen de Vereniging meer drang naar voren toonde en dichtbij de gelijkmaker kwam, verdubbelde Billal Brahimi na een mooie kap en dito schot de Truiense voorgift. Cercle reageerde wel snel met de aansluitingstreffer via Ibrahim Diakité, die een afvallende bal na een vrije trap in de winkelhoek mooi weglegde.

Spannende weken

Na de pauze werd Bertaccini even voor het uur diep gestuurd door Louis Patris, een koud kunstje voor de goalgetter, die Cercle-doelman Maxime Delanghe geen kans liet. De Bruggelingen kwamen er niet meer aan te pas en konden STVV niets meer in de weg leggen.

En zo breken nog spannende weken aan voor Cercle. Volgende week volgt het cruciaal thuisduel tegen Sint-Truiden, daarna ontvangen ze ploeg-in-vorm KV Kortrijk. De Kerels staan drie punten in het krijt van de Vereniging na een mooie 7/9.