In april stelde Vantyghem nog de plannen voor van het nieuwe trainingscomplex op de Gulden Kamer. Cercle wil nog altijd zoals gepland volgend voorjaar de eerste steen leggen, maar zoekt nog naar financiële middelen. De kosten voor het complex lopen ondertussen op tot zo'n 8 miljoen euro.

AS Monaco, die in de raad van bestuur van Cercle zetelt, wil wel investeren in het complex, maar niet in een nieuw stadion.