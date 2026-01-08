De 22-jarige Minda speelde sinds de zomer van 2023 voor Cercle Brugge en had er nog een contract tot 2028. In 99 wedstrijden tekende de winger voor veertien doelpunten en zestien assists.

"Met zijn snelheid en lef zorgde Alan voor meerdere memorabele momenten. Zo staat zijn iconische solo in de Brugse derby bij veel Cercle-fans voor eeuwig in het geheugen gegrift", stelt Cercle op zijn website. "Een seizoen later schreef hij ook Europese geschiedenis door tegen Sankt Gallen de eerste Cercle-goal ooit te scoren in de groepsfase van de UEFA Conference League."

Minda, die Cercle naar verluidt 9 miljoen euro oplevert, is intussen ook international van zijn land en verzamelde al achttien caps (twee goals). Ecuador is geplaatst voor het WK van komende zomer en speelt er in de groepsfase tegen Ivoorkust, Duitsland en Curaçao.