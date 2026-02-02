Cercle Brugge wint spektakelrijke wedstrijd en voetbalt zich naar veiligere oorden
Cercle Brugge heeft Hans Cornelis zijn eerste nederlaag met Charleroi toegediend. De Vereniging won met 3-4 en doet zo een goede zaak in het klassement.
Charleroi had nog geen goal binnengekregen in 2026. Na elf minuten had Cercle Brugge daar verandering in gebracht. De VAR zag handspel van Charleroi-verdediger Gaudin en zo kon Magnée al vroeg de score openen vanop de stip. Maar lang kon Cercle niet genieten van die voorsprong. Opnieuw zag de VAR een penaltyfout.: Van der Bruggen trapte op de zool van Romsaas en zo kreeg Charleroi ook een strafschop. Scheidler profiteerde en hing de bordjes weer gelijk. Dan waren het even de zes minuten van Nazinho. Eerst scoorde de Portugees in de 28ste minuut met een heerlijke pegel en zes minuten later bediende hij Diakité voor de 1-3. Het leek de perfecte eerste helft voor Cercle Brugge, maar in de slotminuten moest Diakité nog naar de kant met een rode kaart.
Cornelis moest iets doen en bracht zijn twee sterkhouders Titraoui en Guiagon in het veld. Die laatste deed de wedstrijd volledig kantelen. Eerst trapte de Ivoriaan nog tegen de lat en paal in dezelfde situatie, maar even later schoot hij wel raak: 2-3. Mambourg geloofde er weer in, maar tien minuten later zag de VAR weer een penalty en opnieuw zette Magnée die feilloos om. Wat volgde was een belegering van de Brugse zestien en dat leek nog wat heviger te worden wanneer Van Den Kerkhof de 3-4 binnentrapte. Warleson hield zijn ploeg recht met een miraculeuze redding, maar het was toch Ravych die de gevierde man werd. Twee keer in evenveel seconden kon hij de bal uit het doel houden en zo zorgde Cercle Brugge voor de eerste nederlaag van Cornelis met Charleroi.