Cornelis moest iets doen en bracht zijn twee sterkhouders Titraoui en Guiagon in het veld. Die laatste deed de wedstrijd volledig kantelen. Eerst trapte de Ivoriaan nog tegen de lat en paal in dezelfde situatie, maar even later schoot hij wel raak: 2-3. Mambourg geloofde er weer in, maar tien minuten later zag de VAR weer een penalty en opnieuw zette Magnée die feilloos om. Wat volgde was een belegering van de Brugse zestien en dat leek nog wat heviger te worden wanneer Van Den Kerkhof de 3-4 binnentrapte. Warleson hield zijn ploeg recht met een miraculeuze redding, maar het was toch Ravych die de gevierde man werd. Twee keer in evenveel seconden kon hij de bal uit het doel houden en zo zorgde Cercle Brugge voor de eerste nederlaag van Cornelis met Charleroi.