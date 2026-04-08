Cercle Brugge weet weer wat winnen is en pakt voorlopige leidersplaats in Relegation Play-offs
Cercle Brugge heeft zaterdag op de tweede speeldag van de Relegation Play-off met duidelijke 3-0-cijfers gewonnen van RAAL La Louvière.
De thuisploeg begon furieus en kwam al na twee minuten op voorsprong via Steve Ngoura. Diezelfde Ngoura verdubbelde de score nog voor de rust. In het slot legde Oluwaseun Adewumi de 3-0-eindstand vast.
Voor Cercle is het een verlossende overwinning: het is de eerste thuiszege sinds eind oktober. In de competitie moest zelfs worden teruggegaan tot 17 augustus voor een vorige overwinning op eigen veld.
Na het 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem vorig weekend staat Cercle nu op vier op zes in de play-offs. Met 35 punten nemen de Bruggelingen voorlopig de leiding over van Zulte Waregem.
Anneleen Vandamme