De thuisploeg begon furieus en kwam al na twee minuten op voorsprong via Steve Ngoura. Diezelfde Ngoura verdubbelde de score nog voor de rust. In het slot legde Oluwaseun Adewumi de 3-0-eindstand vast.

Voor Cercle is het een verlossende overwinning: het is de eerste thuiszege sinds eind oktober. In de competitie moest zelfs worden teruggegaan tot 17 augustus voor een vorige overwinning op eigen veld.

Na het 2-2-gelijkspel tegen Zulte Waregem vorig weekend staat Cercle nu op vier op zes in de play-offs. Met 35 punten nemen de Bruggelingen voorlopig de leiding over van Zulte Waregem.