Cercle Brugge heeft zondagavond de vierde speeldag in de Jupiler Pro League afgesloten met een 4-1-zege tegen Westerlo. Groen-zwart scoorde in het Jan Breydelstadion zijn eerste treffers van het seizoen en pakte een eerste driepunter.
De Kemphanen waren nochtans de beste ploeg in de openingsfase en zorgden voor gevaar via afstandsschoten van Griffin Yow en Josimar Alcocer. Toch vielen de treffers aan de overkant. Pieter Gerkens (35.) opende zijn rekening bij de Vereniging door een voorzet van Flavio Nazinho netjes weg te leggen, twee minuten later verdubbelde Alan Minda (37.) de score al na een knappe aflegger van Lawrence Agyekum.
De bezoekers waren helemaal van slag en de Bruggelingen konden doen wat ze wilden. Westerlo-doelman Andreas Jungdal verkeek zich op een lage schuiver van Steve Ngoura (45+1.) en de 3-0 stond al op het bord.
Aansluitingstreffer zonder effect
Westerlo toonde na de pauze beterschap, maar Maxime Delanghe hield in eerste instantie zijn netten schoon. Zo'n twintig minuten voor tijd belandde de bal via Vaesen met een gelukje tot bij Alcocer (70.), die de Kempenaren met de aansluitingstreffer opnieuw hoop gaf.
Toch zorgde de treffer niet voor een stormloop, al kwam de 3-2 er wel ei zo na dankzij een kopbal van Nacho Ferri, die op het doelkader strandde. In de extra tijd strooide de debuterende invaller Oluwaseun Adewumi (90+2.) nog wat meer zout in de Westelse wonde door na een snelle aanval de 4-1 te maken.
Cercle (4 ptn) laat zo OH Leuven alleen achter met de rode lantaarn en vervoegt KRC Genk, Zulte Waregem en AA Gent in de middenmoot. Westerlo (3 ptn) volgt even verderop.