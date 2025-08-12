De Kemphanen waren nochtans de beste ploeg in de openingsfase en zorgden voor gevaar via afstandsschoten van Griffin Yow en Josimar Alcocer. Toch vielen de treffers aan de overkant. Pieter Gerkens (35.) opende zijn rekening bij de Vereniging door een voorzet van Flavio Nazinho netjes weg te leggen, twee minuten later verdubbelde Alan Minda (37.) de score al na een knappe aflegger van Lawrence Agyekum.

De bezoekers waren helemaal van slag en de Bruggelingen konden doen wat ze wilden. Westerlo-doelman Andreas Jungdal verkeek zich op een lage schuiver van Steve Ngoura (45+1.) en de 3-0 stond al op het bord.