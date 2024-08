De twintigjarige Gomis is een jeugdproduct van de Franse eersteklasser Stade Rennes, bij wie hij nooit in het eerste elftal debuteerde. Vorig seizoen deed hij dat wel bij Sochaux en speelde hij in totaal 29 wedstrijden. Bij Cercle moet de Fransman achterin het vertrek van Jesper Daland en de blessure van Edgaras Utkus opvangen.

"Na het vertrek van Jesper Daland en de blessure van Edgaras Utkus was de positie van centrale verdediger een prioriteit om te versterken", aldus technisch directeur Rembert Vromant. "Dankzij het goede werk van de scouting kwamen we Gomis op het spoor. We zijn blij om deze marktopportuniteit te kunnen benutten. Gomis is een linksvoetige speler met de veelzijdigheid om als centrumverdediger zowel in een verdediging met drie als in een verdediging met vier te spelen, waar hij ook als linksback kan opgesteld worden. Gomis heeft een interessant fysiek en atletisch profiel met groeimarge dat goed past bij de spelprincipes van Cercle."