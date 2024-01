De Vereniging pronkt momenteel op een knappe zevende plaats in de Jupiler Pro League, met amper een punt minder dan uittredend kampioen Antwerp. Cercle Brugge werkte vanmiddag nog een oefenwedstrijd af tegen Beerschot die Groen-Zwart met 3-1 won.

De Brugse club haalt twee nieuwe spelers binnen vlak voor de ploeg op winterstage naar Monaco vertrekt. Noah De Ridder is de eerste aanwinst. De 20-jarige middenvelder maakt de overstap van Jong KAA Gent naar Cercle Brugge en tekende een contract tot juni 2024, met optie voor een bijkomend jaar. De Ridder is een jeugdproduct van KAA Gent. Hij maakte vorig seizoen zijn debuut in de hoogste Belgische voetbalklasse tegen Zulte Waregem. De Ridder trekt mee met de eerste ploeg op stage naar Monaco, maar is toch vooral gehaald als speler voor Jong Cercle die in Tweede Nationale aantreedt.