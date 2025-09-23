© Belga
KAA Gent heeft zondag op de negende speeldag in de Jupiler Pro League de volle buit gepakt op het veld van Cercle Brugge. Het werd 2-4 in het Jan Breydelstadion.
Beiden ploegen kregen in de openingsfase gelijk een goede kans op de openingstreffer. Kanga zette Delanghe aan het werk met een afstandsschot. Aan de overkant kreeg Adewumi het leer na een fraaie dribbel niet voorbij Roef.
Na een kwartier voetballen was het uiteindelijk Gent dat op voorsprong kwam. Kanga bediende de vrijstaande Skoras die de bal via de paal in doel deed verdwijnen. Lang konden de Buffalo's niet genieten van hun voorsprong want enkele minuten later hing Ngoura de bordjes alweer gelijk vanop de penaltystip. De partij zakte nadien wat in elkaar tot Utkus (43.) in het slot van de eerste helft de 2-1 binnen buffelde. Atsuki Ito (45. +1) scoorde vrijwel meteen tegen, waardoor de twee ploegen alsnog met een gelijke stand de rust in doken.
Skoras blinkt uit in Jan Breydel
Cercle Brugge zorgde kort na de pauze voor de eerste dreiging via een schot van Magnée. Gent reageerde met een puike knal van Kadri op Delanghe. In de herneming kreeg ook Kanga de bal niet tegen de touwen. De grootste kans kwam op naam van Gandelman. De Israëliër werd alleen voor doel gezet door Kadri, maar knalde de bal pal in het gezicht van Delanghe.
De middenvelder maakte zijn misser goed door even later op een corner van Skoras de 2-3 binnen te koppen. Cercle ging nadien nog op zoek naar de gelijkmaker, maar in het slot van de partij stelde Surdez (87.) op aangeven van de doorgebroken Goore de overwinning veilig voor de Buffalo's.
Gent (14 ptn.) springt door de overwinning naar de vierde plaats in het klassement. Cercle Brugge is veertiende met negen punten.