Beiden ploegen kregen in de openingsfase gelijk een goede kans op de openingstreffer. Kanga zette Delanghe aan het werk met een afstandsschot. Aan de overkant kreeg Adewumi het leer na een fraaie dribbel niet voorbij Roef.

Na een kwartier voetballen was het uiteindelijk Gent dat op voorsprong kwam. Kanga bediende de vrijstaande Skoras die de bal via de paal in doel deed verdwijnen. Lang konden de Buffalo's niet genieten van hun voorsprong want enkele minuten later hing Ngoura de bordjes alweer gelijk vanop de penaltystip. De partij zakte nadien wat in elkaar tot Utkus (43.) in het slot van de eerste helft de 2-1 binnen buffelde. Atsuki Ito (45. +1) scoorde vrijwel meteen tegen, waardoor de twee ploegen alsnog met een gelijke stand de rust in doken.