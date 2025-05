De Bruggelingen, sinds kort onder leiding van trainer Bernd Storck, namen in het Mijnstadion al snel het heft in handen. Lawrence Agyekum schoot in de achtste minuut raak. Cercle bleef domineren en Paris Brunner verdubbelde op slag van rust de score.

Na de pauze bleef het spelbeeld ongewijzigd. Brunner maakte z’n tweede van de avond, waarna Felipe Augusto en Thibo Somers de score verder aandikten. Somers zette de kroon op het werk met een harde knal tussen de benen van Belin. Pas diep in blessuretijd kon Vancy Romeo Mabanza de nul van het bord vegen voor Patro.

Voor Patro lijkt de stap naar het hoogste niveau te groot. Cercle had zich eerder in de Relegation Play-offs niet kunnen redden tegen STVV, maar lijkt na deze zege alsnog het behoud veilig te stellen.

De terugwedstrijd wordt vrijdagavond om 20u45 gespeeld in het Jan Breydelstadion.