Agyekum genoot zijn jeugdopleiding in zijn thuisland bij de Ghanese 'West African Football Academy' en maakte in februari 2022 de overstap naar Salzburg dat hem gelijk uitleende aan reeksgenoot FC Liefering. Daar was hij in 49 wedstrijden goed voor drie doelpunten en vier assists. Een debuut bij de hoofdmacht van Salzburg zat er voorlopig nog niet in voor de middenvelder, die naar verluidt ook op de echtsachter uit de voeten kan.

"Ik heb een goede pass in de voeten, heb snelheid en ik ben agressief in de duels met bal en zonder bal", zo vertelt Agyekum in een eerste reactie. "Ik ben een harde werker en ben ervan overtuigd dat ik goed zal passen in de speelstijl van Cercle Brugge."