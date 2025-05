En die man is dus Bernd Storck. De vierde trainer al bij Cercle dit seizoen, maar drastische tijden vragen drastische maatregelen. Klaas Reynaert, CEO Cercle Brugge: “ Wij begrijpen de negatieve perceptie over onze organisatie over de vierde trainer al dit seizoen, maar wij geloven echt dat dit noodzakelijk was. Natuurlijk gaan we evalueren na het seizoen hoe we in deze situatie zijn terechtgekomen.”