De Franse Guineeër is een jeugdproduct van Reims, maar kon er nooit doorbreken in het eerste elftal. Hij kwam sinds zijn debuut in het eerste elftal van de champagneclub, in december 2021, tot tien officiële duels. Reims verhuurde de rechtsachter in het voorjaar van 2023 zes maanden aan Eupen. In de terugronde van het voorbije seizoen werd hij uitgeleend aan het Zwitserse Stade Lausanne.

Diakité herinnerde zich de Jupiler Pro League nog goed. "De Belgische competitie is een sterke competitie om me verder te ontwikkelen. Ik herinner me Cercle als een ploeg die erg intens en aanvallend voetbal brengt", zei hij in een statement op de website van groen-zwart. "De gesprekken met Cercle hebben me onmiddellijk overtuigd dat dit de juiste stap is in m'n carrière."