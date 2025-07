"We zijn erg blij dat Krys voor Cercle heeft gekozen als volgende stap in zijn carrière", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij is een spits met veel potentieel die, ondanks zijn jonge leeftijd, al minuten maakte bij de eerste ploeg van Amiens in de Ligue 2. Krys is een natuurlijke afwerker met sterke fysieke en atletische kwaliteiten. Met zijn goede linkervoet neemt hij ook graag deel aan het spel om kansen te creëren. We kijken ernaar uit om hem te verwelkomen in de groen-zwarte familie."