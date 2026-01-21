© Belga
Cercle Brugge heeft zich versterkt met Geoffrey Kondo. De centrale verdediger komt over van de Franse tweedeklasser USL Dunkerque en ondertekende in het Jan Breydelstadion een contract tot 2029, met een optie op een bijkomend seizoen.
Kondo genoot het grootste deel van zijn jeugdopleiding bij US Camon, waarna hij in de zomer van 2022 de overstap maakte naar USL Dunkerque. Na een uitleenbeurt aan vierdeklasser AS Furiani-Agliani werd hij dit seizoen een vaste waarde bij de huidige nummer zes in de Ligue 2. Dit seizoen speelde hij in totaal 23 wedstrijden in Duinkerke, waarin hij goed was voor een doelpunt en vier assists.
"Elke dag 100% geven"
"We zijn erg blij om Geoffrey bij Cercle te mogen verwelkomen", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij is een polyvalente linksvoetige verdediger die perfect past binnen onze speelstijl en het profiel dat we zochten. We zijn ervan overtuigd dat hij meteen zijn stempel kan drukken en ons zal helpen om zowel onze korte- als langetermijndoelstellingen te realiseren."
"Ik ben heel blij dat ik nu voor Cercle mag spelen en kan niet wachten om onze kleuren op het veld te verdedigen", gaat Kondo zelf verder. "Ik zal me elke dag voor 100% geven en kijk ernaar uit om de fans binnenkort in het stadion te ontmoeten."