"We zijn erg blij om Geoffrey bij Cercle te mogen verwelkomen", reageert technisch directeur Luciano Murchio. "Hij is een polyvalente linksvoetige verdediger die perfect past binnen onze speelstijl en het profiel dat we zochten. We zijn ervan overtuigd dat hij meteen zijn stempel kan drukken en ons zal helpen om zowel onze korte- als langetermijndoelstellingen te realiseren."

"Ik ben heel blij dat ik nu voor Cercle mag spelen en kan niet wachten om onze kleuren op het veld te verdedigen", gaat Kondo zelf verder. "Ik zal me elke dag voor 100% geven en kijk ernaar uit om de fans binnenkort in het stadion te ontmoeten."