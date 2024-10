Kort voor de pauze kwam Cercle twee keer goed weg. Eerst redde Abu Francis een bal van de lijn en daarna miste Danijel Djuric een strafschop. Het leer was na een VAR-tussenkomst op de stip gegaan voor een fout van Jonas Lietaert.

Ook in de tweede helft kwam het gevaar voornamelijk vanuit IJslandse hoek en zowat twintig minuten voor tijd nam Djuric revanche voor zijn gemiste penalty. Bij Cercle stond achterin de deur open en de jonge IJslander buitte de man-meer-situatie genadeloos uit. Enkele minuten later legde Gunnar Vatnhamar een derde voor de thuisploeg in het Brugse mandje en deed de match zo definitief op slot.