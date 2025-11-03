Cercle was op weg naar een verdiende zege na een sterke eerste helft. De ploeg uit Brugge domineerde voor de rust tegen een bleek OHL en kwam via Edan Diop verdiend op voorsprong.

Na de pauze kantelde de wedstrijd. Een afstandsschot van Lukasz Lakomy bracht de bezoekers langszij en iets later zorgde Sory Kaba voor de 1-2 na balverlies van Cercle op eigen helft. Ondanks enkele late kansen slaagde Groen-Zwart er niet meer in om de gelijkmaker te scoren.