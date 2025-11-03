16°C
Brugge

Cer­cle Brug­ge gaat kop­je onder tegen OH Leuven

Cercle brugge

Cercle Brugge heeft zaterdagavond nipt verloren van OH Leuven, het werd 1-2 in het Jan Breydelstadion. Cercle blijft zo steken op 12 punten en moet nu ook OHL voor zich laten in het algemeen klassement.

Cercle was op weg naar een verdiende zege na een sterke eerste helft. De ploeg uit Brugge domineerde voor de rust tegen een bleek OHL en kwam via Edan Diop verdiend op voorsprong.

Na de pauze kantelde de wedstrijd. Een afstandsschot van Lukasz Lakomy bracht de bezoekers langszij en iets later zorgde Sory Kaba voor de 1-2 na balverlies van Cercle op eigen helft. Ondanks enkele late kansen slaagde Groen-Zwart er niet meer in om de gelijkmaker te scoren. 

Belga
Anneleen Vandamme

