KRC Genk kon na een belabberde eerste helft blij zijn dat er slechts een 0-1 achterstand op het scorebord van de Cegeka Arena stond, de score had immers veel hoger kunnen oplopen. Van bij de aftrap hadden de Limburgers het moeilijk met de hoge pressing en het energieke spel van de Vereniging, die na negen minuten de score opende via wie anders dan Kevin Denkey. Van dichtbij duwde de topschutter in de Jupiler Pro League zijn zestiende competitiedoelpunt van het seizoen tegen de netten.



Het morrende Genkse publiek kreeg vervolgens een karrenvracht aan kansen voor de bezoekers te zien. Nazinho, Utkus, Lemaréchal, Denkey en opnieuw Lemaréchal lieten wenkende kansen echter liggen. Pas met de rust in zicht ging de Brugse winterstorm liggen. Cuesta stak voor de vicekampioen als eerste de neus aan het venster en in de blessuretijd van de eerste helft krulde Tolu een zelf afgedwongen vrije trap tegen de buitenkant van de paal. Bij de daaropvolgende hoekschop leek Daniel Munoz de gelijkmaker tegen de netten te koppen, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook na de pauze bleef het een boeiend kijkstuk, met deze keer kansen langs beide kanten. Een voor het overige uitstekende Félix Lemaréchal vergat opnieuw de voorsprong te verdubbelen en dat brak Cercle bijzonder zuur op. Net voorbij het uur kegelde de pas ingevallen Andi Zeqiri van buiten de zestien immers de gelijkmaker onhoudbaar in de benedenhoek: 1-1. Verder kwamen beide teams niet meer. Het resultaat was een puntendeling waar niemand echt gelukkig om was.

In de stand blijft Genk vierde met 35 punten, maar die vierde stek dreigen ze zaterdagavond al kwijt te spelen aan Club Brugge, dat Westerlo ontvangt. Cercle komt met 32 punten dan weer voorlopig op een met landskampioen Antwerp gedeelde zesde plaats.