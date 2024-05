Het Europese ticket is meteen ook een antwoord aan zij die Cercle het lelijke eendje vonden in de Champions play-offs. "We hebben getoond dat we verdiend en terecht in play-off een stonden. We hebben het elke ploeg lastig gemaakt, en van iedereen punten hebben gepakt. Daar mogen we trots op zijn", gaat Ravych verder. "Bij de start van de play-offs dacht niemand dat we met 3 op 30 in de reguliere competitie nu 13 op 30 zouden pakken."