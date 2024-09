Cercle Brugge en STVV hebben zondagavond geen winnaar aangeduid in de slotaffiche van de negende speeldag. Dankzij een ultiem doelpunt van de Uruguayaanse spits Andres Ferrari in minuut 90 sleepte STVV in het Jan Breydelstadion een punt uit de brand en ontzegde het Cercle een tweede zege op rij.