Na de Omloop van Vlaanderen in Roeselare ligt de strijd voor het Belgische kampioenschap Rally weer helemaal open. Niels Reynvoet en Maxime Potty leken onder elkaar te gaan uitmaken wie in de East Belgian Rally later dit jaar de eindzege zou halen, maar het wisselende weer in Roeselare en een foutloze Cédric Cherain beslisten daar anders over.