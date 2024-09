Beelden: Stevy Courteyn

Bij aanvang was Niels Reynvoet leider in het algemene kampioenschap, maar in Koolskamp liet de coureur zich verrassen: "In de eerste ronde reed ik lek, waardoor we in ronde 2 met een slick in de regen moesten rijden en we uiteindelijk ook van de baan schoven". Door het voorval moest Reynvoet 3'20" prijsgeven op de concurrentie.

Een van die concurrenten is Maxime Potty. Maar van de Belg is er geen spoor in het klassement van gisteren: "Ik duwde te hard op de rem en mijn wielen blokkeerden. Ik kreeg de auto niet meer tot stilstand en knalde tegen een stapel dakpannen".

De winnaars van dag 1

Er zijn nog 15 manches te gaan vandaag, maar na gisteren kennen we wel de voorlopige leider. Dat is Cédric Cherain, die in het algemene klassement 3e staat. Jos Verstappen is na de openingsavond tweede in de Omloop van Vlaanderen. Vincent Verschueren staat voorlopig derde en is daarmee de snelste Belg.

Om 9u15 begon de Omloop van Vlaanderen aan dag 2, in Houthulst. De coureurs passeren vandaag onder meer nog een aantal keer in Passendale en Rumbeke, goed voor nog 142km in totaal.