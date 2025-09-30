De Bruggelingen probeerden van bij het begin de partij in handen te nemen. Club had de controle en veel balbezit, maar kansen creëren tegen Union bleek eens te meer geen sinecure. Tzolis testte al vroeg de vuisten van Scherpen, maar nadien was het lang wachten op mogelijkheden.

Pas in het slot van de eerste periode schrok het publiek wakker op Jan Breydel. Ref Boterberg wees naar de stip na een vermeende fout van Leysen op Forbs, maar keerde even later op aangeven van de VAR terug op zijn beslissing.