Brugge

Car­los Forbs bezorgt Club Brug­ge zege tegen lei­der Union

Carlos Forbs

© Belga

Club Brugge heeft zondag de topper van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League naar zijn hand gezet. Blauw-zwart dankte Carlos Forbs voor het enige doelpunt in de 1-0-zege tegen kampioen Union.

De Bruggelingen probeerden van bij het begin de partij in handen te nemen. Club had de controle en veel balbezit, maar kansen creëren tegen Union bleek eens te meer geen sinecure. Tzolis testte al vroeg de vuisten van Scherpen, maar nadien was het lang wachten op mogelijkheden. 

Pas in het slot van de eerste periode schrok het publiek wakker op Jan Breydel. Ref Boterberg wees naar de stip na een vermeende fout van Leysen op Forbs, maar keerde even later op aangeven van de VAR terug op zijn beslissing.

Dominant Club

Ook na de pauze bleef Club dominant. Vermant mikte al snel in de tweede periode net naast. Scherpen hield na tien minuten met een knappe parade een vrijschop van Stankovic uit zijn doel. Blauw-zwart verdiende een treffer en die kwam er ook dertien minuten voor tijd. 

Forbs zette zich door op de rechterflank en knalde de bal vanop afstand voorbij Scherpen, 1-0. De Nederlander zag er niet te best uit bij de treffer. Union probeerde in het slot nog de bakens te verzetten, maar een late poging van invaller Schoofs ging naast. Eindstand: 1-0.

Club Brugge - Union

© Belga

Club (20 ptn) nadert als tweede in de stand zo tot op drie punten van koploper Union (23 ptn), dat zijn eerste competitienederlaag van het seizoen leed.

Belga
Club Brugge Jupiler Pro League

Jo planckaert
Nieuws

Eli Iserbyt past voor Winkel Koerse, dit is zijn vervanger
Hippodroom kuurne
Sport

Krijgen paardenrennen in Kuurne dan toch een tweede leven? "Gesprekken lopen"
Sport Vlaanderen Blankenberge
Nieuws

Sport Vlaanderen moet twee centra in West-Vlaanderen sluiten door besparingen

