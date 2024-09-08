Dieter Comhair en Waregemnaar Pamphiel Pareyn finishten als tweede en derde, waardoor er twee Belgen op het podium stonden. “Dit is geweldig, vooral na een periode van blessures,” reageerde Main.

Bij de vrouwen domineerde Diede Diederikse de wedstrijd en kwam ze met meer dan vier minuten voorsprong over de finish op de zeedijk van Knokke.