Came­ron Main wint Iron­man 70.3 in Knok­ke-Heist, West-Vla­ming ein­digt derde

Zondag startte de Ironman 70.3 in Knokke-Heist met het zwemonderdeel, waarin de Brit Cameron Main als eerste uit het water kwam. Tijdens het fietsen en lopen bouwde hij zijn voorsprong verder uit en pakte oververdiend de overwinning.

Dieter Comhair en Waregemnaar Pamphiel Pareyn finishten als tweede en derde, waardoor er twee Belgen op het podium stonden. “Dit is geweldig, vooral na een periode van blessures,” reageerde Main.

Bij de vrouwen domineerde Diede Diederikse de wedstrijd en kwam ze met meer dan vier minuten voorsprong over de finish op de zeedijk van Knokke.

Triatlon Ironman

