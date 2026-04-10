Bru­te pech! Club Brug­ge kan dit sei­zoen niet meer reke­nen op Kyri­a­ni Sabbe

Vicekampioen Club Brugge kan dit seizoen niet meer rekenen op rechtsachter Kyriani Sabbe, zo maakte blauw-zwart zondagavond bekend.

Sabbe en Carlos Forbs moesten zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen STVV (1-2) al in de eerste helft het veld verlaten na een stevige botsing. "Uit onderzoek blijkt dat Sabbe een zware enkelverstuiking heeft opgelopen. Hij is daardoor zes tot acht weken out en mist de rest van het seizoen", aldus Club in een korte mededeling. "Carlos Forbs wordt maandag verder onderzocht, maar de eerste signalen zijn positief: hij lijkt tegen volgende week opnieuw inzetbaar." 

Komende zondag ontvangt landskampioen en leider Union de West-Vlamingen in het Dudenpark. Beide teams lieten nog geen steek vallen in deze play-off en het verschil bedraagt amper één punt.

