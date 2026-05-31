Antwerp won donderdag de eerste ontmoeting in de eigen Lotto Arena met 100-83. Maandag volgt reeds de derde wedstrijd, opnieuw in de Scheldestad. Het team dat als eerste drie zeges behaalt, wint de confrontatie en steekt de Belgische titel op zak.

Oostende gaat voor een 27e landstitel en al een vijftiende op rij.