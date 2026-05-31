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Sport
Oostende

Oos­ten­de ver­slaat Ant­werp in twee­de fina­le­du­el en brengt tus­sen­stand op 1 – 1

Basket bc Oostende

Oostende heeft de finalereeks om de Belgische basketbaltitel bij de mannen nieuw leven ingeblazen. Filou versloeg zaterdag in de eigen COREtec Dôme uitdager Antwerp Giants in de tweede wedstrijd met 79-69. De tussenstand in de 'best-of-5' komt zo op 1-1.

Oostende nam de beste start in het eerste kwart, maar Antwerp draaide nog voor de rust de rollen om, goed voor een nipte voorsprong halfweg (35-37). Na de pauze schakelde de kustploeg een versnelling hoger, wat de zege opleverde. Noam Yaacov speelde met 34 punten een ijzersterke wedstrijd voor Oostende. Bij de Giants noteerde Vincent Kesteloot achttien punten.

Vorige ontmoeting

Antwerp won donderdag de eerste ontmoeting in de eigen Lotto Arena met 100-83. Maandag volgt reeds de derde wedstrijd, opnieuw in de Scheldestad. Het team dat als eerste drie zeges behaalt, wint de confrontatie en steekt de Belgische titel op zak.

Oostende gaat voor een 27e landstitel en al een vijftiende op rij.

Belga

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