0-0 op Dender, en 0-2 tegen Anderlecht. Een op zes, en nog niet gescoord, maar toch put Cercle vertrouwen uit de tweede helft tegen Anderlecht. Onur Cinel, trainer Cercle Brugge : ”De spelers voelden wat iedereen in het stadion voelde. Dat wij echt een goede tweede helft speelden, en echt meegingen met Anderlecht. We waren zelfs beter, met meer balbezit. Dat gevoel was er ook na de wedstrijd, alhoewel we ongelukkig waren over het resultaat. Er was meer mogelijk. Daarom was de mentaliteit tijdens de trainingen, en het gevoel dat we hebben in het vooruitzicht van de Brugse derby, heel goed.”

