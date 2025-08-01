Zaterdag is er de Brugse derby, en die is op de derde speeldag al van groot belang voor beide ploegen. Club wil geen tweede misstap zoals tegen KV Mechelen, en putte vertrouwen uit de winst op Red Bull Salzburg. Dat is de vorige ploeg van Cerclecoach Onur Cinel. Zijn team haalde nog maar een punt, en wil zijn start niet helemaal missen.
0-0 op Dender, en 0-2 tegen Anderlecht. Een op zes, en nog niet gescoord, maar toch put Cercle vertrouwen uit de tweede helft tegen Anderlecht. Onur Cinel, trainer Cercle Brugge : ”De spelers voelden wat iedereen in het stadion voelde. Dat wij echt een goede tweede helft speelden, en echt meegingen met Anderlecht. We waren zelfs beter, met meer balbezit. Dat gevoel was er ook na de wedstrijd, alhoewel we ongelukkig waren over het resultaat. Er was meer mogelijk. Daarom was de mentaliteit tijdens de trainingen, en het gevoel dat we hebben in het vooruitzicht van de Brugse derby, heel goed.”
“We moeten realistisch zijn over het seizoen, zeker de eerste helft.”
Na Club volgen Westerlo, Standard en STVV. Cinel is ervan overtuigd dat de progressie van zijn team zal verdergaan. “We moeten realistisch zijn over het seizoen, zeker de eerste helft. Maar ik denk dat we over een paar weken of maanden veel meer zullen zien van wat we hebben getoond in de tweede helft tegen Anderlecht, en ook veel beter.”
Ook Club kan zich geen misstap veroorloven
Maar eerst Club, dat zich ook geen misstap kan veroorloven na het verlies op KV Mechelen. Cinel was woensdag een aandachtige toeschouwer in de wedstrijd tussen zijn vorige club Red Bull Salzburg, en zijn volgende tegenstander Club Brugge. “Onze buren hebben de wedstrijd gecontroleerd. Het was ook van beide kanten een gecontroleerde wedstrijd. Zij hadden iets meer het overwicht. Soms was het meer een transitiewedstrijd, over en weer, met ook kansen voor Salzburg. De beste kansen zijn nu voor Club, maar iedereen heeft gezien dat het een open terugwedstrijd zal worden.”