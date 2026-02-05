Charles De Ketelaere uit Brugge, die maandagavond met Atalanta Bergamo in actie zou komen tegen Cremonese op de 24e speeldag van de Serie A, werd op het laatste moment vervangen door Lazar Samardzic. De Rode Duivel raakte tijdens de opwarming geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij zijn basisplaats moest afstaan.