Brugse Charles De Ketelaere raakt geblesseerd aan zijn knie tijdens opwarming bij Atalanta
©Belga
Charles De Ketelaere uit Brugge, die maandagavond met Atalanta Bergamo in actie zou komen tegen Cremonese op de 24e speeldag van de Serie A, werd op het laatste moment vervangen door Lazar Samardzic. De Rode Duivel raakte tijdens de opwarming geblesseerd aan zijn knie, waardoor hij zijn basisplaats moest afstaan.
Dit seizoen speelde Charles De Ketelaere reeds 30 wedstrijden, waarin hij 5 doelpunten maakte en 5 assists gaf. De aanvaller viel eind september al eens licht geblesseerd uit. De voormalige speler van Club Brugge miste toen drie wedstrijden met zijn club en de Rode Duivels.
Belga
Leonie Delodder